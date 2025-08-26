ЗАРЕЖДАНЕ...
Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти
©
А именно, певецът разкри, че някои от предварително разпродадените му участия са били отменени.
Voyage се обърна към своите последователи в Instagram преди три дни, където сподели тази новина:
"Току-що ме информираха, че някои представления, които са били предварително разпродадени, са отменени. Ще публикувам окончателния списък с отменените представления, когато го получа. Във всеки случай, благодаря на всички, които искаха да чуят музиката ми на живо, и благодаря на всички, които са били на представленията досега. Не знам какво ще се случи в бъдеще, но едно е сигурно - лицето и честта са чисти. Обичам ви, Voyage“, написа рапърът.
Nova.rs припомня, че конфликтът между Voyage и Йелена Карлеуша избухна, когато младият музикант открито подкрепи студентските протести. Тогава певицата реагира бурно и в свой стил го обиди яростно, което предизвика лавина от коментари в социалните мрежи, а той ѝ изпрати отворено писмо.
Още по темата
Още от категорията
/
Имунолог: Появяват се възможности за създаване на нови терапии за справяне с вирусните чревни инфекции
11:02
Д-р Димитър Георгиев: Изкуственият интелект ще ни помогне, но кога и как не мога да прогнозирам
10:14
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.