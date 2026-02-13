Отново рокади в "Преди обед", влиза нов водещ - стар познайник на зрителите
В специалното студио, което ще се излъчва всяка сряда, четвъртък и петък, Елвиса ще разнищва най-емоционалните моменти, неочакваните обрати и любовните отношения от актуалния сезон на "Ергенът“. До него ще застанат истински фенове на предаването, с които заедно ще коментират искрените чувства и скрития подтекст зад всяка роза.
С участието си в предишния сезон на "Ергенът“, Мартин Николов се превърна в една от най-обсъжданите личности от телевизионния ефир и активен коментатор в социалните мрежи, където често споделя мнението си с неподправено чувство за хумор. Именно този директен стил и личен опит във формата ще придадат на студиото различна перспектива – от човек, който познава емоцията отвътре.
"Ергенът с Мартин и компания“ обещава динамични разговори, честни мнения и онази характерна за формата лека провокация, която поддържа интереса жив и прави всяка среща след церемонията на розата още по-вълнуваща.
