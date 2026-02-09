Сподели close
След вълнуващия старт на турнето през декември в София, Pandora продължава своята мисия да претворява вдъхновение. Този февруари приказката оживява в Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново, за да превърне обикновените дни в незабравими спомени.

Турнето е покана към всеки да отпразнува любовта във всичките ѝ форми - към партньора, към най-добрата приятелка или като жест на обич към самия себе си. В специално създадения фото кът на Pandora, посетителите ще могат да отбележат специален момент със снимка.

За празник с настроение и блясък, Pandora е подготвила специални изненади. Всеки, който се включи в активацията на място, има шанс да спечели:

- Талони за отстъпка за следващото попълнение в своята колекция.

- Стилни аксесоари Pandora, които да напомнят за този магичен момент.

Къде и кога да ни откриете?

"Pandora Winter Love Story“ ще гостува в сърцето на едни от най-големите търговски центрове:

12.02 от 13:00 ч.  до 19:00 ч.

(четвъртък) - Варна, Делта Планет Мол

BE LOVE ни напомня, че любовта е действие, което носим, споделяме и показваме всеки ден.

Очакваме Ви, за да се забавляваме и заедно да напишем поредната глава от Pandora историята.