Pandora – световноизвестната бижутерийна марка, откри първия си магазин от ново поколение в Delta Planet Mall във Варна. Новото пространство представя иновативния интериорен концепт Evoke, който поставя клиента в центъра на изживяването и напълно променя начина, по който марката се възприема и усеща.
Evoke е много повече от нов дизайн – това е цялостна трансформация на атмосферата в магазина. Интериорът се отличава с изчистена естетика, меки форми, топли нюанси и елегантни линии, които създават усещане за спокойствие, близост и модерна женственост. Пространството е проектирано така, че да насърчава свободното разглеждане, персоналното обслужване и емоционалната връзка с бижутата.
Новото поколение магазини на Pandora залага на по-отворена архитектура, подобрена видимост на колекциите и специално обособени зони, които улесняват избора и правят пазаруването по-интуитивно и приятно. Осветлението и подредбата подчертават детайла и майсторството на всяко бижу, превръщайки посещението в магазина в истинско преживяване.
Новият магазин предлага пълната гама от емблематичните колекции на Pandora – от персонализируемите гривни и талисмани до елегантните пръстени, обеци и колиета, създадени да разказват лични истории и да отбелязват значими моменти. Съвсем скоро магазинът ще предложи и най-новата услуга на бранда - моментно гравиране.
Pandora кани всички почитатели на марката да открият новото лице на бижутата – там, където дизайнът, емоцията и модерното преживяване се срещат. Открийте обекта на ет. Партер.
