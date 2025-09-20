ЗАРЕЖДАНЕ...
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
©
Нина и Зак бяха уловени от папараци на борда на яхта край бреговете на Италия, като с тях бяха с Майлс Телър и неговата съпруга модел Кели Спери , както и Чейс Крофорд и неговата приятелка модел Келси Мерит.
Двамата актьори показаха, че са си близки, като според изданието са били уловени да флиртуват. Пътуването с яхта беше изпълнено със забавни дейности като гмуркане с шнорхел, плуване, каране на джет, падъл борд и други.
Не е ясно дали Зак и Нина се срещат, тъй като раздялата ѝ с Шон е все още прясна.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да рез...
15:34 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у н...
13:27 / 19.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.