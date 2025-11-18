Парис Хилтън вербувана от педофила Джефри Епстийн?
Хилтън, която сега е на 44 години, е била само на 19, когато е била забелязана от Максуел на парти. Твърди се, че Максуел, която имаше връзка и работеше с известния сексуален престъпник Епстийн в продължение на няколко години, е обикаляла групи, търсейки момичета, които биха се срещали с педофила.
По време на ново интервю в списание Sunday Times , Парис заяви: "Дори не си спомням да съм я срещала“. След това Хилтън разсъждава, че може би е била въвлечена в медийната буря по това време заради тежестта, която носи името ѝ, добавяйки: "Аз съм толкова добро име за кликбейт“.
Твърденията за плановете на Максуел за Хилтън бяха направени от бивш приятел на британската светска личност през 2020 г. Кристофър Мейсън каза, че Максуел спряла на място и казала "о, Боже“, когато видяла млада Хилтън на парти. Максуел добавила, че тя би била "перфектна за Джефри“.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп призова републиканците в Камарата на представителите да гласуват за публикуването на така наречените "Досиета на Епстийн“, което е обрат спрямо предишната му позиция.
Над 20 000 страници документи са публикувани от разследването срещу опозорения финансист, разкриващи как осъденият за сексуални престъпления покойник многократно е говорил за Тръмп в лична кореспонденция, датираща от 2011 до 2019 г., пише "Телеграф".
