Няма нужда от много философия, само от пресни зеленчуци, малко зехтин и... желание да не се занимаваш с домати, които изглеждат прекрасно, но на вкус са като мокър кашон. Защо да се разочароваме, когато имаме сезонна класика, която никога не подвежда?Нарязаните тиквички и патладжани се запичат леко, докато станат златисти и ухаят прекрасно. Сервират се хладни или топли – и винаги с разкошен сос от кисело мляко, чесън и копър. Нищо сложно. Но пък точно това прави магията.Подправките са по желание. Лично аз и "Фокус" съветваме: сол, черен пипер, къри, джинджифил, може и малко ронена чубрица. Режете дебели парчета и за патладжана - задължително правите ромбчета с ножа. Той поема много мазнина и е важно е да равномерно, за да е сочен, но не мазен.Добавете тази разядка към пролетната трапеза, и ще видите как дори и най-малко ентусиазираните гости ще си поискат допълнително. А за агнешкото? То само чака покана да заеме централно място, след като апетитът вече е отворен.