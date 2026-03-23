tbi bank, Visa и BILLA превръщат ежедневното пазаруване на хранителни стоки във възможност за потребителите да спечелят атрактивни награди. До края на април клиентите във всички магазини на BILLA в България могат да получат кешбек и шанс да спечелят разнообразни модерни домакински уреди, ако плащат с карта Visa neon на tbi bank. Инициативата, която идва да подкрепи великденското пазаруване, като го направи по-изгодно и удобно, е достъпна за настоящи и за нови притежатели на карта neon.Новите клиенти, които активират своята карта Visa neon в супер приложението на tbi bank и направят покупка в BILLA на стойност поне 25 евро, ще получат еднократен кешбек от 10 евро директно в разплащателната сметка към картата. В същото време всички притежатели на Visa neon – нови и досегашни, които пазаруват в магазините на BILLA по време на кампанията, автоматично участват в седмични томболи за разнообразни домакински уреди, включително прахосмукачки-роботи, уреди за здравословно готвене (air fryer, multicooker), хлебопекарни и много други.Всеки 5 евро, похарчени в BILLA с карта Visa neon, се равняват на една регистрация за томболата, като регистрациите се натрупват при всяко плащане, без ограничение в броя участия на един клиент. Тегленията на наградите се провеждат веднъж седмично в периода на кампанията.Благодарение на партньорството tbi bank, Visa и BILLA предоставят на клиентите допълнителна полза при ежедневните им разходи, като същевременно насърчават използването на удобните решения за дигитални плащания.Това не е единственото предимство при използването на карта neon и tbi bank app. Те са напълно безплатни – спестяват обичайните банкови такси за сметка и карта, а наред с това предоставят неограничен брой незабавни преводи в евро отново без такса. С няколко докосвания в приложението клиентите могат да откриват депозити или гъвкави спестовни сметки "Касичка“, като се възползват от едни от най-високите лихвени проценти в България. Нещо повече, те могат да спечелят до 10% кешбек, ако пазаруват директно в банковото приложение от някои от най-популярните онлайн магазини в България. Освен това, супер приложението на tbi bank позволява на потребителите да разделят всяко плащане на безлихвени вноски, което прави продуктите, от които хората се нуждаят, по-достъпни във всеки един момент.По този начин, заедно с новата съвместна инициатива с Visa и BILLA, tbi bank доказва, че безплатното ежедневно банкиране може не само да спести пари, но дори да донесе допълнителни награди на хората, които го използват редовно.