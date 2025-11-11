По-малко от два месеца до официалното въвеждане на еврото в обращение. Страхове има, най-вече сред хората, които никога не са виждали и не са докосвали евро банкноти.Какво ги притеснява и помогна ли им разяснителната кампания. Eто как отговарят хората от Северозапада.На пазара, освен че набавят последните продукти за зимнината, пенсионерите обсъждат стратегиите за еврото – то ли ще ги стресне, или те – него."Ами първо ще гледам да си изхарча последната пенсия до Нова година и след това ми дават пенсията в евро и почвам да харча пенсията само в евро. Аз нямам такива излишни пари да ги каращисвам. Да му мислят тия, къде имат големите каймета", коментира Ваня Мишева от Мездра пред bTV.За спестяванията в лева също е ясно – обменят се в пощата или в банката, на улицата е риск."Да внимават, когато пазаруват, когато обменят валута. Измамниците в момента мислят как да ги излъжат тях, защото те са най-уязвимата част от населението – пенсионерите", коментира Иван Грозданов, директор на НОИ – Враца."Страхът от неизвестното - че не знаем какво ще се случи, дали ще успеят и ще реагират адекватно в магазина, в пощата и в банката, това са според мен основните притеснения, а не толкова, че ще се сменят парите. Пет евро са пет евро", казва психологът Стоянчо Христов.Заради еврото в село Лиляче дори предприемат кампания – плътно до хората, докато свикнат."С най-възрастните сме се разбрали, че ще им помагаме по всякакъв начин. Аз лично ще ги придружавам в магазина", казва Росен Петков, кмет на село Лиляче.