Австралийският музикант Стюарт Д‘Ариета (вокали и пиано) и неговият бенд ще гостуват във Варна за втори път след грандиозния успех на концерта преди две години. На 2 юни в Зала 1 на ФКЦ те ще поднесат в креативни аранжименти най-емоционалните песни на великия Ленард Коен – поет, композитор и изпълнител от музикалния авангард на XX век.

Най-доброто от Ленард Коен е представено както не сте го чували досега. Публиката ще се наслади на сърцераздирателната "Suzanne", емблематичната “Tower of song", чувствената "I’m your man", апокалиптичната “Future", великата “Hallelujah", лиричната "In my secret life" и още много от любимите парчета на иконичния творец.

Легендарният канадец покорява света с поезията в текстовете си, любовните си мелодии и дълбокия си баритонов глас. Роден в семейство на еврейски интелектуалци, Коен от ранна възраст се насочва към музиката и поезията, но и към теологията, която оставя отпечатък в цялото му творчество. То по особен начин обединява литература, митология и музика, за да се превърне в негов неповторим почерк. Освен с множество награди за различни албуми, през 2010-та, шест години преди смъртта му, Ленард Коен е удостоен и с Грами за цялостно творчество. Неговата “Hallelujah" се смята за една от най-влиятелните и най-изпълнявани песни в историята на музиката с над 300 кавър версии, направени от музиканти в цял свят.

Стюарт Д‘Ариета има внушителна кариера като изпълнител, композитор и музикален директор. Изнасял е концерти в цяла Австралия и по света, включително с турнета по фестивали и театри в Обединеното кралство, Монреал, Токио, Ню Йорк, Лондон, Чехия, Германия, Швейцария и Ирландия. От три десетилетия той прави свой прочит на творбите на някои от най-великите музиканти на нашето време: Том Уейтс, Джон Ленън, Ранди Нюман. Концертът му "Моят Ленард Коен“ пътува на турнета във Великобритания, Германия и препълва Операта в Сидни.

"Аз съм рокаджия, но и пианист. Много от енергията на песните идва от пианото. Придавам на “Tower of song" звучене, характерно за Ню Орлийнс, например, а други песни изпълнявам с много повече рок звучене. Винаги отдавам специална почит на баладите му.“, казва Стюарт Д‘Ариета за репертоара на концерта и споделя, че единствената му среща на живо с Ленард Коен оставя у него впечатление за почти вълшебно излъчване.

След концерта "Моят Ленард Коен“ австралийските медии възторжено коментират, че "Д‘Ариета притежава всичко необходимо, за да съживи музиката на Коен: дълбок, сякаш пропит с уиски глас, отлична техника на пианото и силна харизма“. Английският Daily Telegraph го определя като "еднакво добър като певец и като артист на сцената", а Beat Magazine пише "Моят Ленард Коен“ е спектакъл за стари и нови фенове на Коен, едновременно интимно изживяване и страхотно забавление“.