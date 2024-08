Пет билки, които имат чудодейни действия върху мозъка ни

© Пет билки, които дават обещаващи резултати в научни изследвания, подобряват функционирането на мозъка и паметта, съобщава изданието "Таймс ъв Индия“.



Изследвания показват, че билките могат да се включат в начина на живот, като по този начин могат да подпомогнат психичното здраве и когнитивното благополучие.



Bacopa monnieri, наричана брахми, е използвана в аюрведическа медицина и в продължение на стотици години се използва в Индия като силен тоник за ума. Тази билка подобрява паметта и намалява тревожността. Изследване, публикувано в списание Journal of Various and Complementary Medicine, установява, че приемът на брахми е свързан със силни подобрения в ефективността на паметта и когнитивната обработка. Билката съдържа химични съединения, за които се смята, че възстановяват разрушените неврони и подобряват предаването на нервните импулси.



Индийският женшен е билка, която също често се използва в индийската медицина. Тя е призната за своите адаптогенни свойства и широк спектър от терапевтични ползи, които служат за справяне със стреса и тревожността. Това от своя страна може да подобри когнитивните способности и паметта. Изследване, публикувано в Journal of Dietary supplements, сочи, че приемът на индийски женшен води до значително подобряване на когнитивната ефективност, вниманието и скоростта на обработка на информацията. Билката действа чрез намаляване на нивата на кортизол, които понякога се повишават вследствие на стрес.



Куркумата се отличава с противовъзпалителните си свойства, дължащи се на съдържащия се в нея пигмент, наречен куркумин. Изследване, публикувано в American Journal of Geriatric Psychiatry, показва, че консумацията на куркума подобрява паметта и вниманието при възрастни, помага за намаляване на раздразнението и оксидативния стрес, които са свързани с влошаване познавателните способности.



Centella asiatica, известна и като готу кола, е използвана от древността като средство за подобряване на кръвообращението и укрепване на нервната система. Изследване в Journal of Ethnopharmacology открива, че приемът на готу кола подобрява познавателните функции. Билката съдържа тритерпеноиди, които подобряват съобразителността и концентрацията.



Гинко билоба е добре известна със способността да подобрява когнитивните функции чрез засилване на кръвообращението в мозъка. В проучване, публикувано в Cochrane Database of Systematic Reviews, се подчертава, че гинко билоба има потенциала да подпомага паметта и концентрацията на вниманието. Антиоксидантните свойства на билката подсилват защитата на мозъчните клетки.