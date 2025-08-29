За първи път от 500 години ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров "Св. Иван" край Созопол.Днес, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.Програмата на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св. Св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова.Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений, предава обществената телевизия.След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.