, президент на Република България в периода 1997-а - 2002-а година, присъства на поклонението пред починалия в събота треньор номер 1 на XX-и век, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски".Народният представител в 37-ото и 40-о народно събрание на Република България даде мнението си за Стратега пред"Той беше голям състезател. Като треньор по футбол постигна най-големите успехи в България изобщо, но това, което малко хора се сещат и с което той, според мен, ще остане - той беше много обичан човек.Аз мисля, че той беше един от най-обичаните хора в България заради характера, заради излъчването, заради позитивизма, заради смиреността. С това ще го запомня.Аз го познавам повече от 35-40 години. Като адвокат помагах на Българския футболен съюз. Той беше току-що приключил състезателната си дейност. Бог да го прости! Замина си голям човек!", коментира Стоянов пред нашата медия.