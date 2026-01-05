Петър Стоянов, президент на Република България в периода 1997-а - 2002-а година, присъства на поклонението пред починалия в събота треньор номер 1 на XX-и век Димитър Пенев, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски".
Народният представител в 37-ото и 40-о народно събрание на Република България даде мнението си за Стратега пред ФОКУС.
"Той беше голям състезател. Като треньор по футбол постигна най-големите успехи в България изобщо, но това, което малко хора се сещат и с което той, според мен, ще остане - той беше много обичан човек.
Аз мисля, че той беше един от най-обичаните хора в България заради характера, заради излъчването, заради позитивизма, заради смиреността. С това ще го запомня.
Аз го познавам повече от 35-40 години. Като адвокат помагах на Българския футболен съюз. Той беше току-що приключил състезателната си дейност. Бог да го прости! Замина си голям човек!", коментира Стоянов пред нашата медия.
Петър Стоянов: Димитър Пенев беше много обичан човек
©
Още по темата
/
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта
03.01
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, човещина и едно такова усещане "Всичко ще бъде наред"!
03.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.