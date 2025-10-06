Петър Данов е поредният фалшив герой от риалити шоуто "Ергенът – Любов в Рая“. Актьор се оказа измамник, който в реалния живот си има красива приятелка. Театралът, който го играе лудо влюбен в Кристина и с трепет разказа как има пеперуди в стомаха след целувката с нея, в действителност е щастливо обвързан. Социалните мрежи са пълни със снимки на двойката, която не се крие.Още преди да влезе в шоуто, Петър е имал връзка с красивата гимнастичка Благовеста Джендова, с която и след края на предаването са заедно. Двамата дори съвсем наскоро са били на кумове на сватбата на техните приятели, а след финала на "Ергенът“ са били заедно на екстремно преживяване с бънджи на Божиите очи.Връзката на Петър и Бубето, както я наричат близки, е сериозна, за разлика от отношенията му с Кристина в "Ергенът – Любов в Рая“. Може би юристката усеща, че сърцето на Петър е заето и това е причината да се държи толкова резервирано и студено с него. Едва наскоро Криси се осмели на близост с избраника си, и то по-скоро с цел да се бетонира в предаването. По всичко личи, че актьорът също много държи да остане, защото всеотдайно влиза в ролята на лудо влюбен ерген.Неговата реална половинка пък явно няма нищо против участието му в "Ергенът“, което е доста изненадващо. Явно в името на славата и парите някои жени и мъже са готови на всичко, дори да преглътнат достойнството си. Отново зрителите са заблудени с поредната лъжа, като този тв сезон се нагледахме на доста заблуди, фалшиви двойки и измислени професии, лъжите за години въобще няма да ги споменаваме. После телевизиите се чудят защо зрителите не вярват на риалити шоутата и всичко, което виждат в тях, пише HotArena...