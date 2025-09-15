ЗАРЕЖДАНЕ...
Петя Минкова: Рисковете от изкуствения интелект за децата са огромни
Тя посочи, че изкуственият интелект ще става все по-точен, а така всеки ще има достъп до реалните знания. По нейни думи няма опасност хората да се превърнат в машини. И допълни, че преходът ще бъде по-човешки.
Изкуственият интелект и децата
Минкова каза, че рисковете от AI за децата са огромни. Тя допълни, че двама тийнейджъри в САЩ са били подтикнати да посегнат на живота си точно от ИИ.
Журналистът заяви, че в спешен порядък трябва да бъдат взети мерки.
Минкова каза още, че някои деца си намират приятели в лицето на ИИ, което е "изкривена реалност". Тя заяви, че децата не трябва да имат досег с ИИ, преди да бъдат обучени за какво трябва и могат да го използват.
Минкова също подчерта, че не само децата са уязвими, а и по-възрастни и големи хора, които имат някакъв проблем.
Почина отец Иван!
11:30
