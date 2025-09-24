ЗАРЕЖДАНЕ...
Певецът Константин: Ти си моят еротичен сън
Докато русокосата фурия разговаряше, зад вратата се чу шум, който за кратко я притесни. Тя дори попита оператора какво се случва зад кулисите, преди да види Константин.
Певецът влетя в студиото с роза и веднага вдигна настроението.
"Ти си моят еротичен сън и несподелена любов", призна с хумор Коцето на Райкова.
С присъщото си чувство за хумор Коцето разчупи атмосферата и обеща скоро да гостува в "Преди обед".
