ЗАРЕЖДАНЕ...
Певицата Диона отрече и потвърди слух
©
"Той е в съвсем различен сектор – мебелния бранш. Занимава се с дивани, матраци, мебели и така нататък“, споделя пред "Телеграф“ тя.
"Бях на едно събитие, където пях, и той беше там. Запознахме се, известно време комуникацията беше чисто приятелска и с времето прерасна в нещо повече“, разказва Диона. Тя признава, че в началото е била резервирана и е искала да се увери, че може да се довери.
"Исках просто да видя, че самият човек е… как да го кажа… читав. В този ми период ми беше трудно да допускам нови хора. Но той показа, че е до мен“.
Добавя, че партньорът ѝ често пътува заради работата си и двамата споделят любов към пътешествията. Диона припомня, че в кариерата и личния си живот е преминала през множество трудности, които са се отразили не само на професионалния, но и на личния ѝ път.
"Знаете през какви неща преминах. Имах нужда някой да застане до мен и да ми вдъхне кураж, да ми вдъхне надежда. И това момче със сигурност беше с мен през цялото време“, признава певицата, която е категорична, че се чувства истински влюбена и щастлива.
В последните дни певицата отново попадна в медийния водовъртеж след появата на публикации, в които се твърди, че е поискала 50 хиляди лева от общински съветник за видеоклип. Слуховете бързо се разпространиха онлайн, но самата изпълнителка категорично ги отрече.
"Ясно се вижда, че е направено с изкуствен интелект – и чатовете, и снимките. Не знам дори дали има смисъл да го коментирам. То просто е… долна лъжа“, сподели тя. Въпреки клюките и атаките в публичното пространство Диона е категорична, че този път няма да позволи на жълтата преса да помрачи личното ѝ щастие.
"Просто вече искам да знаят хората, че съм щастлива, че обичам и че се чувствам добре“, казва певицата, пред "Телеграф".
Още по темата
/
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
29.09
Нов скандал в попфолка
29.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задължително пийте хапчетата с 200 милилитра вода!
17:22 / 30.09.2025
Виктория Викторова: Хора с подобен синдром омаловажават всичко, к...
12:29 / 30.09.2025
Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев
08:23 / 30.09.2025
Днес ще бъде слънчево, в следобните часове ще превали дъжд
08:25 / 30.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роб...
21:20 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
18:30 / 29.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.