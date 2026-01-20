Певицата Луна: Дойде ли най-после моят ред?
"Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината.
Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?
Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето.
Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота.
Мили мои, въпросът вече не е дали мога.
Въпросът е – готови ли сте?“, пише още Луна.
На изборите за президент през 2021 година Луна задмина по резултат Волен Сидеров, Горан Благоев, Светльо Витков, Веселин Марешки и Валери Симеонов. Тя взе 0.81% от гласовете.
