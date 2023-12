Певицата Мариана Попова за "Гласът на България": Made in China

© Една от популярните поп певици у нас, Мариана Попова, изказа възмущението си от тазгодишния сезон на музикалния реалити формат "Гласът на България", забеляза "Фокус". Ето какво написа бившият член на журито на "Гласът" в социалните мрежи:



“Ще си позволя като човек, който е чел библията и е бил треньор в "THE VOICE", да изложа някои мисли.



Започвам с това, че този световен формат не е регионален и пеенето на роден език не е задължително, като пак казвам, това е световен формат. Идеята на шоуто е да предложи изключително успешни хора от шоубизнеса за треньори, каквито тази година имахме, другата основна идея е да се случи сблъсък на титани, тоест безкомпромисно пеещи велики гласове, завършени, спиращи дъха певци, от които да е безумно трудно на треньорите да изберат. Повтарям пак, сблъсък на брутални певци, състезание!



Тук стигаме до репертоара, който трябва да бъде подбран, не да се правят криви аранжименти на скучни песни, с които е невъзможно певецът да покаже потенциал и в това отношение муз. продуцент извърши саботаж спрямо участниците. Последно, но не на последно място по важност, не е адекватно при наличието на много по-добри певци да спечели ДЕТЕ, което има много да учи за вокалното майсторство, защото "Гласът на България" не е конкурс за млади таланти, THE VOICE е сблъсък на титани.



За тази година убедих 2 момчета да се запишат и съжалявам, съжалявам защото и двамата очевидно бяха по добри, съжалявам и за Димитрина, която пак очевидно пя перфектно. Не може дете, което пее фалшиво на финала да победи, не е такава идеята на формата и това е лошо за имиджа на предаването, организираният вот не е забранен, но не е честен и изпраща 3 месечен труд на вятъра! Кой крив, кой прав вече е все тая, но аз го усещам като обида към екип, треньори и зрители.



Обещавам си да не убеждавам никого повече и да тласкам талантливи хора към неизбежното и глупаво разочарование! Made in China. Цял живот организации, протекции и лобиране във всяка една сфера. Уморително е. После не питайте защо нормалните, честни и трудолюбиви хора си търсят късмета извън границите на България. Оглушахме и ослепяхме", написа Попова.