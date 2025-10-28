Сподели close
Според федералните затворнически досиета, Шон Комбс, познат още като Пи Диди, се очаква да прекара около три години в затвора, предава Sky News. Според NBC News очакваната дата на освобождаването му е 8 май 2028 г., според Федералното бюро на затворите.

55-годишният музикант беше осъден на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 долара по обвинения в трафик на хора с цел проституция. Прокуратурата настояваше Комбс, който за първи път получава присъда по наказателно дело, да изтърпи 11 години лишаване от свобода, но съдът намери 11-годишната присъда за "неподходяща".

Комбс пледира невинен и продължава да отрича вината си. В изявление пред федералния съд в Ню Йорк музикантът призна, че поведението му в миналото е било "срамно", но заяви, че ще обжалва както присъдата, така и наложеното наказание.