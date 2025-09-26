ЗАРЕЖДАНЕ...
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи
© Инстаграм
За сметка на това преди седмица те пак се опитаха да подразнят хората, пускайки видео в мрежата от Френската Ривиера, където все пак се качиха на борда на яхта.
Княжество Монако олицетворява върховната красота и блясък със зашеметяващото си средиземноморско крайбрежие, елегантната си архитектура и спираща дъха гледка, особено по време на изложението за яхти където луксозни мегалодки събират погледи на познавачи и зяпачи.
Яхтеното шоу се провежда от 24 до 27 септември в Порт Hercules. Всяка година това изложение предлага уникално зрелище.
За съжаление не видяхме да влязат в кадър Нина и Борислав в рекламните кадри на шоуто, но пък дамата, плуваща в лукса, пусна в петък селфи от някакво място, много приличащо на 00.
/
/
