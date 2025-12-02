Пиленцата от Монако се предлагат срещу 5000 лева
©
Срещу тази сума кандидат-гъзарите ще получат самолетни билети, лично присъствие на Пиленцата и обещание за ден, прекаран като милионер по Френската ривиера. В рекламата се мъдри всичко, което може да се очаква: яхти, лимузини, розово шампанско и много поза.
"Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако“, гласят текстовете под снимките, които искрено напомнят каталог на живот "на вересия“.
Боби Манекена, естествено, добавя и личен акцент:
"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по Френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако.“
Както винаги – стил, премесен със зрелище. А интернет отново се чуди:
Поредният "бизнес ход“ или поредната пародия, пише HotArena?
Още по темата
/
Отново майка на 36!
01.12
Още от категорията
/
Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
28.11
Жълт код за Варна утре
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На 64 години почина известен български финансист и бизнесмен
09:16 / 01.12.2025
Празник е! Българи, носещи красиво мъжко име, имат имен ден
09:15 / 01.12.2025
НИМХ с подробна прогноза за първата седмица от декември
09:14 / 01.12.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:57 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.