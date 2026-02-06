С лукс в кръвта и огън в тигана, директно от Монако, Нина зарязва луксозния живот и оставя знаменитостите от хайлайфа зад гърба си, за да докаже, че има място в звездния отбор на Hell's Kitchen 8, научи. Женската половина от Пиленцата от Монако казва: Сбогом, Филип Плейн! Здравей, шеф Виктор Ангелов.С подобно представяне от Нова телевизия обявиха, че Нина Димитрова ще участва в новия сезон на популярното кулинарно предаване. Коментарите са доста подигравателни и никой не е очарован от "звездната" й изява, освен може би съпругът й. Вижте само малка част от коментарите:С това нещо за пореден път се доказва, че пошлостта и простотията се търсят и това е целта за висок рейтинг.. е аз като зрител, който гледаше всеки сезон и го чакаше с нетърпение, този път ще пропусна тези глупости и няма да го гледам!Жалко за хубавото някога предаване и хората, които наистина имат качества да са в него, но заради подобни не участват. Последните сезони гледах поне първите Ви епизоди, този сезон и тях ще пропусна.Много ми паднахте в очите! Hell's Kitchen Bulgaria Правите болни хора известни!Благодаря, че ме улеснявате! От сега знам кое предаване няма да гледам.Какво падение! Видяхме и лукса с неподдържаната панелка и скъсаните дивани. А и госпожицата е казвала, че не готви и не знае как се готви. Яде само навън. Какво точно ще прави в това предаване, освен да Ви срине реномето, което последните години не е най-доброто ?След Петя Буюклиева и Роксана, мислех, че сте ударили дъното, но не предполагах, че има и по-зле.Много се надяваме участието на Нина да не изиграе лоша шега на продуцентите и дългоочаквания нов сезон да отбележи ниска гледаемост.