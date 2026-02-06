Пиленцето от Монако не влиза в кухнята, за да бъде гарнитура, а звезда
©
С подобно представяне от Нова телевизия обявиха, че Нина Димитрова ще участва в новия сезон на популярното кулинарно предаване. Коментарите са доста подигравателни и никой не е очарован от "звездната" й изява, освен може би съпругът й. Вижте само малка част от коментарите:
С това нещо за пореден път се доказва, че пошлостта и простотията се търсят и това е целта за висок рейтинг.. е аз като зрител, който гледаше всеки сезон и го чакаше с нетърпение, този път ще пропусна тези глупости и няма да го гледам!
Жалко за хубавото някога предаване и хората, които наистина имат качества да са в него, но заради подобни не участват. Последните сезони гледах поне първите Ви епизоди, този сезон и тях ще пропусна.
Много ми паднахте в очите! Hell's Kitchen Bulgaria Правите болни хора известни!
Благодаря, че ме улеснявате! От сега знам кое предаване няма да гледам.
Какво падение! Видяхме и лукса с неподдържаната панелка и скъсаните дивани. А и госпожицата е казвала, че не готви и не знае как се готви. Яде само навън. Какво точно ще прави в това предаване, освен да Ви срине реномето, което последните години не е най-доброто ?
След Петя Буюклиева и Роксана, мислех, че сте ударили дъното, но не предполагах, че има и по-зле.
Много се надяваме участието на Нина да не изиграе лоша шега на продуцентите и дългоочаквания нов сезон да отбележи ниска гледаемост.
Още по темата
/
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
06.02
Глобиха Наум Шопов
06.02
Още от категорията
/
Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
06.02
Стойчо се завърна?
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:23 / 06.02.2026
ЕК алармира: TikTok има пристрастяващ дизайн
14:17 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството е способно да предизвика дебати, от ...
12:29 / 06.02.2026
Месото в хладилника е посивяло: Безопасно ли е да го ядем?
11:08 / 06.02.2026
Пулмологът д-р Ангелова: Мит е, че студеният въздух води до насти...
10:50 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
08:52 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.