Гала менюто на Си за Ким, Путин и други чуждестранни лидери включва агнешко, омар и сьомга Докато китайският лидер Си Цзинпин и неговите колеги чуждестранни лидери се наслаждават на обяда си в Пекин, за тях е подготвено разкошно меню. Менюто, споделено от базирания в Хонконг вестник Wen Wei Po, свързан с държавата, включва редица ястия, черпещи вдъхновение както от китайската традиция, така и от международното кулинарно изкуство:Пилешка супа с месо от ракообразни и луковици на лилияПилешка супа с месо от морски охлюви и луковици от лилияПечени агнешки котлетиЗапечен омар с месо от раци, хайвер и белтъкПрозрачно консоме от миди с различни гъбиПечена сьомга, маринована в сол, с кремообразен сос от горчицаДруги ястия включват пържен ориз, торта от грах и торта от манго, както и два вида червено и бяло вино – и двете произхождащи от китайската провинция Хъбей.