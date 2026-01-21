България отново е в грипна вълна. Почти всеки ден списъкът с области със специални противоепидемични мерки расте, а около нас все по-често се чува кашлица, подсмърчане и онова характерно "нещо ме ломи“. В такива моменти хората по навик посягат към лекарства, витамини и добавки, но често забравят нещо много по-просто и същевременно важно – храненето.Начинът, по който се храним, има пряка връзка със състоянието на имунната ни система. Организмът не може да се защитава ефективно, ако не получава достатъчно енергия, белтъчини и микроелементи. Питателната, топла и добре приготвена храна подпомага възстановяването, засилва съпротивителните сили и помага на тялото да се справи по-лесно с вирусите.И тук няма нищо модерно или екзотично. Преди "суперхраните“, шотовете с джинджифил и прахообразните добавки, българската кухня си е имала свое изпитано средство – домашната пилешка супа.Пилешката супа не е случайно "лекарство“ от народната кухня. Тя е лека, но питателна, загрява организма, хидратира и доставя белтъчини, минерали и витамини. Топлият бульон успокоява гърлото, подпомага дишането и създава онова усещане за грижа, което само домашната храна може да даде.Не е нужно да бъде сложна. Точно обратното – колкото по-близо е до това, което баба е готвила, толкова по-добре.подбра за вас рецепта за домашна пилешка супа, както едно време1 пилешко бутче или половин домашно пиле1 глава лук1 морков2-3 картофацелина или магданозсол на вкусняколко зърна черен пиперпо желание – фидеПилешкото месо се измива добре и се слага в тенджера със студена вода. Оставя се да заври на умерен огън. При необходимост се отпенва. ФОКУС ви съветва дори да прецедите бульона. Добавят се цялата глава лук, морковът, картофът и целината, нарязани на едри парчета.Супата се вари на тих огън, без бързане. Това е важно – бульонът трябва да стане плътен и ароматен. Малко преди края се добавят солта и зърната черен пипер. Ако използвате фиде, то се слага в последните минути, за да не се превари.Когато месото омекне и зеленчуците пуснат вкуса си, супата се отстранява от котлона. Пилешкото може да се накъса и да се върне обратно в тенджерата. Поръсва се с пресен магданоз точно преди сервиране.Това не е гурме ястие. Това е супа за възстановяване, за стопляне и за онези дни, в които тялото има нужда от малко повече грижа. Тиха, проста и истинска – точно като рецептите, които се предават не от интернет, а от поколение на поколение.