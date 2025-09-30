ЗАРЕЖДАНЕ...
Пилешко месо, вода и риба: Колко време отнема на тялото ви да смила тези ежедневни храни?
©
Ето обща разбивка на времената за храносмилане за някои често срещани продукти:
Вода: Преминаването през стомаха отнема около 10-20 минути. Ако обаче се консумира веднага след хранене, може да отнеме до 2 часа за смилане.
Зелени зеленчуци: 40-60 минути. Високото им съдържание на фибри спомага за по-доброто храносмилане.
Риба: 45-60 минути. Обикновено се смила по-бързо от другите видове месо.
Червено месо (напр. говеждо, овче): 3-5 часа. То е тежко за стомаха и не е идеално за хора с храносмилателни проблеми.
Пилешко: 90-120 минути. По-леко от червеното месо, но все пак се счита за относително тежко.
Плодови сокове: 15-20 минути. Усвояват се бързо и осигуряват хидратация.
Млечни продукти (мляко, кисело мляко, сирене): 2-3 часа. Пълномаслените варианти се усвояват по-бавно.
Картофи: 90-120 минути. По-тежки са, когато са пържени или готвени в олио.
Сготвени зеленчуци: Около 40 минути. Не дразнят храносмилателната система.
Как функционира храносмилателната система
Храната навлиза в стомаха през хранопровода, където се разгражда от стомашни сокове и ензими. След това се придвижва в тънките черва, където хранителните вещества се абсорбират в продължение на 4 до 6 часа, пише News18.
Несмляната част преминава в дебелото черво, където се абсорбират вода и електролити и се образуват изпражнения; този процес може да отнеме 12-48 часа.
Полезни съвети за по-добро храносмилане
- Избягвайте да комбинирате тежки и леки храни в едно и също хранене.
- Не пийте вода веднага след хранене.
- Яжте бавно и дъвчете старателно.
- Кратка разходка след хранене може да помогне на храносмилането.
Още от категорията
/
Виктория Бекъм: Стига!
12:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роб...
21:20 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
18:30 / 29.09.2025
Сняг много близо до България! Изкараха снегорините!
13:27 / 29.09.2025
До дни Гърция спира социалните мрежи за непълнолетни?
13:30 / 29.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.