Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
Ето какво още каза той: "Историята ѝ е показателна – защото много хора, вместо да намалят страха, несъзнателно го усилват именно по този начин.
Това е по-често, отколкото си мислите.
Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация — метеорологични карти, сайтове за турбуленции, дори форуми с коментари от пилоти.
Но истината е, че тези прогнози много често са неточни.
Виждаме предвидена турбуленция, а реално няма почти нищо – и обратното. Атмосферата е изключително динамична, и дори най-добрите модели не могат да предвидят точно къде и кога ще се появи.
А и дори да знаете, че "някъде по пътя ще има турбуленция“…
Какво от това?
Това не е нещо, което зависи от вас. То е извън вашия контрол.
Самолетът, екипажът и системите са създадени точно за такива ситуации.
Затова, вместо да се фокусираме върху това, което не можем да променим, е по-полезно да обърнем внимание на нещата, които зависят от нас – как дишаме, какво си казваме в мислите, как реагираме на усещането.
Турбуленцията не е опасна. Тя е просто част от полета – както вълните са част от морето".
