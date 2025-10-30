Когато говорим за авиация, често първата асоциация е "пилот“. Но зад всеки полет стои цял екип — и все повече жени са част от него. Товапише във Фейсбук профила си професионалният пилет Марио Бакалов.Ето какво казва той за жените и авиацията:От пилотската кабина, през инженерните екипи и ръководителите на полети, до работата на земята – обслужване на самолета, наземна координация, поддръжка и управление на операциите – жените са навсякъде, и то с изключителен професионализъм.В авиокомпанията, в която работя, жените пилоти са между 7 и 8 % – повече, отколкото в световен мащаб, където средно са около 5–6 %.Но тенденцията е ясна: всяка година стават повече.Любопитен факт: първата жена пилот в света получава лиценз още през 1910 г. – френската авиаторка Раймон дьо Ларош(тя получава лиценз № 36 от Aéro-Club de France – първата жена в света с официално пилотско право).Оттогава насам пътят е дълъг, но посоката е една — нагоре.На снимката – с моята колежка Антие, жена пилот. За мен е чест да споделям небето с такива професионалисти.Нека повече млади момичета видят, че и тяхното място може да е в авиацията.