Пламена, която е сред участниците в новия сезон на шоуто "Като две капки вода", ще празнува 37 години на 28 март, а вече е изминала дълъг път и в професионален, и в житейски план. Гласовитата певица от Горна Оряховица познава успеха, но и провала. Усетила е удовлетворението и щастието да живее мечтата си, но и вкуса на разочарованието. Най-голямата й битка обаче остава тази с анорексията. Болестта, покосяваща най-чувствителните хора, се проявила при Пламена като автоагресия, породена от тежка, нелекувана депресия."Целият водовъртеж, който ме завъртя от шоубизнес, очаквания, предложения, които са били и неприлични – не искам да влизам в конкретика... Психиката ми не издържа в този момент. И аз започнах да изпитва автоагресия", сподели Пламена и във визитката си за шоуто "Като две капки вода" по Нова тв, в което е сред участниците. Тя влязла в омагьосания кръг на анорексията преди повече от 10 години. В най-мрачните си дни била кожа и кости, тежала 35 кг. Имало дни, в които няма сили да се изправи от леглото. Всяка хапка я наранявала. Брояла калориите и пресмятала непрекъснато. Неприемането пък на достатъчно полезни вещества повлияло и на емоционалните състояния, през които преминавала.Пламена стана популярна с участието си във втори сезон на музикалната надпревара "Мюзик Айдъл" по Би Ти Ви през 2008 г. Талантливото момиче у се нареди сред финалистите в предаването, което в крайна сметка спечели Тома Здравков. Въпреки че отпадна преди големия финал, чрез предаването Пламена се прослави и по-късно подписа с попфолк гиганта "Пайнер". Певицата, която може да пее всеки стил музика, направи няколко парчета в популярния жанр, но така и не се нареди до топ имената в него. Това не се случи и след като през лятото на 2014 г. се раздели с "Пайнер", без драми, както тогава каза.Междувременно Пламена си направи операция за уголемяване на бюста, която баща ѝ платил. Човекът теглил кредит, за да приведе дъщеря си в "годен за индустрията вид", както ѝ казал мастит продуцент. Същата година тя подписа договор с друга музикална фирма - "Съни мюзик", която по онова време продуцира Азис и Софи Маринова, но и там не се задържа дълго. През есента на 2014 г. Пламена влиза в риалитито "Биг Брадър Ол Старс", а в края на следващата година вече прави силно впечатление със скоростната загуба на тегло. Не след дълго започна да се говори, че певицата се бори с анорексия.Пламена, която е завършила музикална педагогика в Софийския университет, се затворила в себе си и скоро до нея останали само най-верните й приятели. Една от тях я подлъгала да отиде на психолог. Очаквано, когато осъзнала защо се срещат, певицата реагирала бурно. Причината била, че тогава Пламена все още не осъзнавала, че има проблем.Тъкмо на приятелите си, както и на огромната подкрепа на семейството си, тя дължи връщането си към живота. "Ако не се бях взела в ръце, днес нямаше да съм жива. Осъзнавам това", казва тя. Анорексията при Пламена се появила в резултат на разочарованието от неслучилата се, а толкова жадувана и изстрадала кариера. Огорчението и депресията породили необходимостта да усеща стабилност, както и влияние върху случващото й се. А най-лесният и бърз начин да се постигне е чрез храната."Това е един вид самоконтрол върху живота ти, когато нещата не се случват точно така, както ти искаш. И не можеш да контролираш нищо. Осъзнаваш, че единственото, което можеш да контролираш, е храната и колко калории приемаш на ден. И реших да намалявам и намалявам порциите, да бъда слаба и ефектна", казвала е Пламена.Тя си дава сметка, че в нейния случай анорексията е била и "вид автоагресия", при това осъзната. Пламена бавно се самоунищожавала. Когато попаднеш в плен на анорексията, мозъкът ти дава лъжливи сигнали. "В началото беше фалшивата еуфория, която ми създаваше този глад. Бях щастлива, много се харесвах... Не възприемаш света реално", споделяла е Пламена.След като постига първата важна победа – осъзнаването, че има проблем и трябва да го пребори, поела по пътя на оздравяването."Това е дълъг процес", връща се назад тя. Правиш крачка напред. Връщаш се назад. Стоиш на едно място. "Важното е да не се отказваш", добавя блондинката. Тя работела с екип от специалисти, които й помогнали да открие правилната посока към възстановяването си. Само че в това начало всяка хапка я наранявала. Усещала я като провал. Ядяла, защото трябвало, за да оздравее. Въпреки че храната не й носела абсолютно никаква наслада. Така че в началото всяко хранене за Пламена било борба.Възстановяването й отнело месеци. И това е голяма победа, защото при някои отнема години. Други така и не успяват.Певицата е изтъквала огромната роля на семейството си. Близките й, както и приятелите й, я подкрепяли и проявявали разбиране, без да й оказват какъвто й да е натиск."Защото много родители от уплахата и стреса си да не загубят детето си... Хора, които не разбират същността на проблема, биха казали нещо като: "Не се лигави, просто яж!", казвала е Пламена и е посочвала, че подобно отношение би предизвикало обратния ефект. По време на тази битка, тя успяла да се види такава, каквато е, да разбере какво я е довело до анорексията, да разпознае чувствата си. Днес певицата, която силно вярва в Бог, говори открито за изпитанието си, с надеждата, че ще бъде полезна на момичета, които тепърва се сблъскват с анорексията. Пламена продължава да получава съобщения в социалните мрежи, в които я молят за помощ и съвети."Промени се отношението ми към храната", казвала е певицата. Тя преминала през кратък период, в който била увлечена по здравословното хранене и супер храните, но днес избягва крайностите. Уважава храната. Вече я приема като лекарство, както я посъветвала една от лекарките, с които работила. Храни се балансирано, спортува и се харесва много повече от преди.След като преборва анорексията, Пламена се завръща на музикалната сцена с гръм и трясък. Вече може би пета година тя е вокалист на Турбо Би от "Снап" - един от най-продаваните артисти на 90-те. Пламена и Турбо Би са обиколили почти целия свят, пели са на различни мероприятия пред внушителна публика. През 2023 г. например изпълниха няколко хита в Дъблин пред публика от 40 000 души. Пели са и на автър парти на "Формула 1" в Сингапур, и още в Чили, Перу, както и из цяла Европа. През 2025-а Пламена подписа отново договор с "Пайнер", с което поднови мечтата си да изпълнява и попфолк, и всички други музикални стилове, които обича. Защото за нея музиката няма никакви граници, пише HotArena.