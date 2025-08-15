ЗАРЕЖДАНЕ...
Планинар за срещите с мечки: Трябва да сме внимателни и да запазим самообладание
Дивите животни избягват среща с хората, подчерта той. "Ние изобщо може да не разберем какво причиняваме на едно животно и как ни вижда то в дадена ситуация", добави Стоянов.
Спрейовете, звуковите сигнализации и сигналните светлини са превантивни мерки за избягване на нежелани срещи с диви животни. Ходенето в група в планината – също.
"Известни са и планинарските песни, които вече рядко се използват, когато човек е сам или дори в група. Тяхната цел е да се предупредят дивите животни отдалече така, че те да се изтеглят и да не им причиняваме стрес. Хубаво е да има някакво известие, че сме в планината", поясни планинарят.
Венцислав Стоянов съветва при среща с мечка да сме внимателни, да запазим самообладание и да се изтеглим внимателно, без резки движения.
"Ние може да причиняваме заплаха и опасност за нея, без да го разбираме. Да речем, пътеката, по която вървим, може да разделя мечката от малките й, може да има други причини – да е ядосана, раздразнена", поясни той.
Самообладанието е много важно при среща с диво животно, подчерта Стоянов.
