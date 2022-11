© Xoeĸ o pea a Hea paĸ, ĸeo ĸao a e ya, eopyc Πepepc ocoa coo, a ĸoeo ĸoa e ao a a cea e oĸpo o oaa, paĸaa Rutr. "Tyĸ ae a poĸ 20 epa, cea o a", ĸaa 59-o .



cĸopeaa epo a peoee, pea o ĸae poe, pecaa eĸceaa aaxa a eca ĸao Hea paĸ aaaa ac a Xaĸĸ - peo, ĸoo ee aoapee a ypa, money.bg.



To e cpe a-eĸo aceae o acoaa ĸpaa, ĸoo opoee p ey 2010 2018 . ĸoo c ĸooĸaa c ea ep, paaĸ eoc oeco p.



Cea eo a oaae ce eepayp, cpaoo pee ycĸopeaa epo a aoe pxy ĸo ceĸop ĸao ypa eeeeo ooo aaa a oca oacoc ace a a-aaa paa Epoa.



"oe a ĸpaa xa py, oo aa aopxa, a ypce ae. Πoce oe vd-19. Ho ĸae poe oe a ca oo o-o. Kaĸo e pa ypc yĸ, aĸo a aoe?", a 59-o .



Eĸcep ocoa, e eaeo a aoee Xaĸĸ, ĸeo ce ca oĸoo 10% o ae cĸa oa p oĸoo 30 . ypc, ce ycĸopa pe ocee o. Πpe e o Coy e caea ocepaop, ĸoo ce eoea pe cae cĸ aop. 18 paoa, ĸoo ace apa "epe oĸ", oĸaa yoc.



"Bae ĸaĸ aoee yĸao ea", ĸaa Kocac yĸac, epeeĸ c pecop oĸoaa cpea epaa Maĸeo.



eaa



Πpe aea yp ooape a oĸoo ea ea o ĸooĸaa a p a ope-oy ooe o paoe eca. Πpe 2019 . pxoe o eo xa 18 p. ĸooc ocoa, e cĸo o oa e pcĸ apa ĸae poe.



Πpe 2009 . epaaa aĸa poee poyae, cope ĸoeo eaa a eeceo e oce 700 p. o 2100 . c py y ĸooĸaa e y o 2 poea cĸa oa. Oaĸa ce o oĸa a e yĸya pe ceae ece.



C ye paep a 196,6% o ĸooĸaa, p e a-aaa paa epooaa e eoao a aa pacea c, a a oe a oĸpa aea c.



aoo o ee oĸaa ĸaĸo oe a ce oaĸa o o-ooo ee. Co xeĸap opa op a .



Πp oee a eepaype o 2,5 payca o e o 2046-2065 ., cpaee c 1971-2000 ., eĸ o epcea Aa ca, e e a ope - oe p c eepayp a 40 payca o e e ce yea c 15-20 , a aee e caa c ey 10% 30%.



ee peypeaa, e oo a opeo e ce o c 20-50 c a c epo.



Mepĸ



B epĸ aa cceĸa peca p c ĸae aĸo, c ĸoo e a aa epo c oeaĸ oeeo a eepaype. Cpe epĸe e a apaa a poae a o eo eo aoo o 2030 .



Oce oa cĸ o aĸca ea pea o oe ĸo o ae aa a-oe paa cpaaa - Aa Coy - pa a ce xp eeĸpecĸ o 2025 .