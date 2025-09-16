ЗАРЕЖДАНЕ...
Племената в "Игри на волята" тотално си размениха обитанията – най-ситите ще гладуват цяла седмица
Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.
Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.
Днес най-екстремното риалити продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет, припомня NOVA.
