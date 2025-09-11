ЗАРЕЖДАНЕ...
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
© NOVA
Денят за Зелените, Сините и Жълтите започна с поредица стратегически ходове. Опитният д-р Петров опита да привлече на своя страна новодошлата при Лечителите актриса Моника, която обаче постави ясни условия за своята преданост напред в състезанието. Междувременно страстите в племето на Завоевателите между инфлуенсърката Гергана и бизнес дамата Александра отново се нажежиха при изготвянето на стратегията за предстоящата битка.
Първият номинационен сблъсък на Арената протече с множество обрати и напрегнати моменти, а победата се реши в последните секунди. Въпреки първоначалната преднина, трудности на интернет звездата Гергана по трасето доведоха до загубата на Жълтите. Победата за Зелените донесе неврохирургът и стратег д-р Петров, който реши финалната логическа задача най-бързо от всички.
Аниматорът Калин лиши брокера Йордан от възможността да се превърне в герой за Жълтите за втори пореден път и също спаси племето си от номинации. Впечатляващо представяне за отборите постигнаха и всички нови попълнения в трите лагера, давайки заявки за сериозно роля в съревнованията занапред.
Днес предстои нова номинационна битка за участниците, а водещата Ралица Паскалева ще приветства и своите първи гости край огъня, припомня NOVA.
Още по темата
/
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
10.09
Водещият на новините по NOVA Христо Калоферов отбеляза важен юбилей, свързан с голямо лично постижение
10.09
Мадона празнува!
16.08
Ферай предаде Даниела
05.08
Руска ТВ водеща избяга в България с дъщеря си заради скандал със съпруга си, който е алкохолик
04.08
Рокада в БНТ!
01.08
Голяма промяна в TikTok
31.07
Още от категорията
/
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
14:58
Кардиолози: Увеличават се пациентите със сърдечна недостатъчност, а бедните българи нямат пари за лекарства
10:46
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
10:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.