На 91-годишна възраст почина легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани, съобщи италианска новинарска агенция.Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.