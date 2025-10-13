ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Манчестър Юнайтед от Свищов
© Булфото
Той паднал и издъхнал на място, а най-вероятната причина е инфаркт. Тялото му е транспортирано в местната болница за аутопсия, която ще установи точната причина за смъртта.
Манчестър Юнайтед от Свищов водеше дългогодишни съдебни дела, за да включи името на отбора в официалните си документи. Той дори си татуира емблемата на ''червените дяволи'' на челото. За неговата необичайна личност и безрезервна преданост към "Манчестър Юнайтед" е създаден документален филм, чийто сценарист и режисьор е Стефан Вълдобрев.
Още от категорията
/
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Рок звезда катастрофира
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.