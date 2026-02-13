28-годишната Никол Караджова, българка, живееща в италианския град Нарни Скало, почина след втора трансплантация на черен дроб, извършена в болница в Падуа.Тъжната новина разтърси местната общност, която до последно се надяваше младата жена да се възстанови след изключително сложната интервенция.Операцията е продължила повече от 12 часа и е извършена в клиника, ръководена от проф. Умберто Чило - директор на звеното по хепатобилиарна хирургия и на Центъра за чернодробни трансплантации към Университета в Падуа. Въпреки усилията на медицинския екип и проявената от пациентката изключителна воля за живот, състоянието ѝ остава критично и тя не успява да се пребори.Здравословните проблеми на Никол започват още през 2021 г., когато в Анкона ѝ е извършена ортотопична трансплантация на черен дроб заради фулминантна чернодробна некроза. Впоследствие настъпват остри реакции на отхвърляне на органа, което налага необходимостта от втори трансплант.Лекарите в Анкона отказват да извършат повторната операция. Подкрепяна от своите адвокати Матео Тофанели и Андреа Шиарета, младата жена предприема продължителна и трудна процедура в търсене на шанс за нова трансплантация, включително обръщение към президента на републиката.След одобрение от Етичния комитет, в Падуа е дадена зелена светлина за извършване на втория трансплант. Никол до последно запазва надежда и се бори за живота си, въпреки сериозния риск и усложнената медицинска картина.