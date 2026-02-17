Американският активист за граждански права Джеси Джексън е починал, обяви семейството му в изявление. Всемейството му съобщава, че той е починал спокойно тази сутрин, "обграден от близките си“.В изявление семейството споделя:"Нашият баща беше лидер-слуга – не само за нашето семейство, но и за потиснатите, безгласните и пренебрегнатите по целия свят.“Джеси Джексън бе американски активист за граждански права и баптистки пастор.Кандидатира се за президентската номинация на Демократическата партия през 1984 и 1988 г., а в периода 1991-1997 е "сенатор в сянка“ на Вашингтон, окръг Колумбия.Джексън е основател на People United to Save Humanity (PUSH) и National Rainbow Coalition, като и двете са организации с нестопанска цел.