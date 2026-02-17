Почина активистът за граждански права Джеси Джексън
В изявление семейството споделя:
"Нашият баща беше лидер-слуга – не само за нашето семейство, но и за потиснатите, безгласните и пренебрегнатите по целия свят.“
Джеси Джексън бе американски активист за граждански права и баптистки пастор.
Кандидатира се за президентската номинация на Демократическата партия през 1984 и 1988 г., а в периода 1991-1997 е "сенатор в сянка“ на Вашингтон, окръг Колумбия.
Джексън е основател на People United to Save Humanity (PUSH) и National Rainbow Coalition, като и двете са организации с нестопанска цел.
Любовният четириъгълник се превърнал в многоъгълник, накрая тя е останала единствената в сърцето му
12:02
Наша актриса: Пазете се
10:28
Кога да потърсим ревматолог и защо ранната диагностика е ключова?...
16:06 / 16.02.2026
НИМХ: Дълбок средиземноморски циклон носи много дъжд и сняг
14:55 / 16.02.2026
Лаеска кашлица: Кога причината не е в белите дробове?
13:58 / 16.02.2026
