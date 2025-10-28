CBS News. Локхарт е издъхнала от естествена смърт в дома си в Санта Моника, Калифорния, в присъствието на дъщеря си Джун Елизабет и внучката си Кристиана, се посочва в изявлението на семейството, разпространено в събота.
Родена на 25 юни 1925 г. в Ню Йорк, Джун Локхарт е дъщеря на носителя на "Оскар" Джийн Локхарт и актрисата Катлийн Локхарт. Дебютира на сцената едва осемгодишна, в постановката на Метрополитън опера "Питър Ибетсън", а първата си филмова роля получава във версията на MGM на "Коледна песен", където играе дъщерята на собствените си родители.
Актрисата печели истинската си популярност в ролята на Рут Мартин - майката в обичания сериал "Ласи", излъчван между 1954 и 1973 г. По-късно тя отново завладява телевизионната публика в ролята на Морийн Робинсън - матриархът на семейство Робинсън в научнофантастичния сериал "Изгубени в космоса" (1965–1968), който разказва за тяхното оцеляване в дълбините на Космоса.
През следващите десетилетия Джун Локхарт се превръща и в активен поддръжник на НАСА, присъствайки на множество изстрелвания и кацания на космически мисии. Според дъщеря ѝ актрисата "ценеше изключително ролята си в "Изгубени в космоса" и беше щастлива, че е вдъхновила много бъдещи астронавти".
