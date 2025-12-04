На 98 години почина поетът Найден Вълчев, съобщи неговият внук Филип Вълчев.Найден Вълчев е автор на популярната през 70-те години на 20-и век песен "Една българска розa".Съюзът на българските писатели го нарича доайенът на поетите днес."Капитанът отлетя. Днес. На 98. За вас - Найден Вълчев, за мен - дядо…", написа Филип във Фейсбук.Българският поет, писател и преводач Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, община Ябланица, в семейство на учител. Основното си образование завършва в родното си село, а средното - в Плевенската мъжка гимназия, където прави и първите си поетически опити. През 1951 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", но не практикува професията си, защото се отдава на литературата.За първи път публикува свои творби във в. "Лост“ през 1946 г. По време на следването си е член на литературния кръжок "Васил Воденичарски“. Докато е в казармата пише стихове, посветени на войнишкото всекидневие, които издава в първата си стихосбирка "На южната граница“, която излиза през 1953 г.През периода 1954 - 1955 г. работи като редактор в сп. "Български воин“ и в. "Народна армия“, от 1956 г. до 1983 г. - в сп. "Септември", от 1983 г. до 1988 г. - в сп. "Съвременник", а от 1988 г. до 1989 г. е главен редактор на сп. "Дарители". От 1996 г. до 1997 г. е културно аташе в посолството на България в Минск, Беларус. Найден Вълчев е бил член на Съюза на българските писатели, а през 1983 г. е избран за председател на секция "Поезия" на съюза.