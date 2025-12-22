Риа съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, сред които хитове като "The Road to Hell“ от едноименния албум, достигнал първото мяс
Почина британският певец и композитор Крис Риа
©
Sky News.
Риа съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, сред които хитове като "The Road to Hell“ от едноименния албум, достигнал първото мяс
то в британската класация, "Driving Home for Christmas“, неизменен коледен хит, и парчета като "On the Beach“ и "Josephine“, които печелят огромна популярност.
Риа съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, сред които хитове като "The Road to Hell“ от едноименния албум, достигнал първото мяс
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.