Почина доайенът на телевизионните режисьори в БНТ
Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама". Наградена е с Почетния знак на президента. Често е бъркана с нейната племенница Иванка Гръбчева, която също е режисьор.
Поклонението пред Иванка Антонова ще е в неделя, 21 декември от 11.30 ч. в църквата "Свети седмочисленици", писа БГНЕС.
