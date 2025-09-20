Починал е Росен Цанков. Тъжната вест съобщи в социалните мрежи режисьорът Димитър Гочев."Заедно преминахме през създаването на СИА и "Камера" преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове“, споделя Гочев.Росен Цанков оставя след себе си незабравими спомени и траен отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас, с всичките му върхове и предизвикателства.Той беше колега, приятел, бохем и голям човек, чието присъствие ще ни липсва завинаги", завършва своята публикация режисьорът.Росен Цанков беше български продуцент и оператор, известен със своето дългогодишно присъствие в телевизионната и филмова индустрия. Той беше син на режисьора Вили Цанков и актрисата Мария Данаилова, както и доведен син на големия български актьор Стефан Данаилов.Продуцира някои от най-гледаните български сериали, включително "Стъклен дом", "Под прикритие" и "Фамилията".