Почина един от най-великите в световната музика

© Куинси Джоунс, мултиталантливият музикален титан, чието огромно наследство варира от продуцирането на историческия албум на Майкъл Джексън "Thriller" до писането на наградени филмови и телевизионни партитури и сътрудничество с Франк Синатра, Рей Чарлз и стотици други звукозаписни артисти, почина на 91 години.



Пиарът на Джоунс, Арнолд Робинсън, казва, че той е починал в неделя вечерта в дома си в района на Бел Еър в Лос Анджелис, заобиколен от семейството си.



"С пълни от скръб и мъка сърца споделяме новината за смъртта на нашия баща и брат Куинси Джоунс“, се казва в изявление на семейството.



"И въпреки че това е невероятна загуба за нашето семейство, ние празнуваме страхотния живот, който той е живял и знаем, че никога няма да има друг като него.



Джоунс е работил с Майкъл Джексън, Франк Синатра, Рей Чарлз и безброй други големи артисти.



Сред най-известните му заслуги е като продуцент на историческия албум на Джаксън Thriller.



Той продуцира и легендарния благотворителния албум We Are The World от 1985 г.



Джоунс композира и саундтрака към хитовия британски филм от 1969 г. The Italian Job, с участието на Майкъл Кейн.



В кариерата си, продължила повече от 70 години, той печели 28 награди Грами от 80 номинации.



Обявен е за един от най-влиятелните джаз музиканти на 20 век от списание Time.