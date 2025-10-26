ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина една от най-големите актриси на нашето време
Джун Локхарт, известна с ролята си на телевизионна майка в сериала "Ласи“, почина на 100-годишна възраст.
Говорител на семейството и приятел разкри, че тя е починала в 21:20 часа от естествена смърт в дома си в Санта Моника, Лос Анджелис, в четвъртък.
В последните си мигове звездата била заобиколена от дъщеря си Джун Елизабет и внучка си Кристиана.
Семейството иска дарения за Фонда за актьори, International Hearing Dog, Inc. и ProPublica вместо цветя.
