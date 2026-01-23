Почина езиковедът Иля Златанов, владеещ близо 20 езика
©
Погребението ще се състои на 25 януари (неделя) от 14:00 часа в храм "Покров Богородичен“ при Руски паметник.
Иля Златанов беше изтъкнат лингвист с изключително широк езиков и научен профил. Той владееше в различна степен между 15 и 20 езика и е автор на повече от 30 научни статии и материали, публикувани в специализирани езиковедски списания и сборници.
През миналата година, на 4 юни, Иля Златанов представи своя монументален труд книгата "Думи за езика“, която обобщава дългогодишните му изследвания и размисли върху езика.
Образованието си започва с руска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, след което завършва Петербургския университет. След завръщането си в България започва работа в Института за руски език и литература и паралелно с това преподава съвременен руски език в Софийския университет. По-късно продължава научната си подготовка с аспирантура в Института за славянознание и балканистика в Москва.
През 1989 г. Иля Златанов започва работа в Института за младежта, където се занимава със социолингвистика. След разформироването на института насочва професионалния си път към изследване на телевизионната аудитория. Работи в редица телевизии и рекламни агенции, но интересът му към лингвистиката остава постоянен и определящ за неговата професионална и лична идентичност.
С кончината на Иля Златанов българската лингвистика губи ерудиран учен, преподавател и изследовател с дълбока отдаденост към езика и неговите обществени измерения.
Още от категорията
/
Почина Нико Стоянов
15.01
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:48 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.