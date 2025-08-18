ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина голям актьор
Семейството му заяви: "Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да докосва и вдъхновява хората години наред. Молим за поверителност в този тъжен момент“.
Номинираният за "Оскар“ актьор участва във филми, вариращи от "Теоремата“ на Пиер Паоло Пазолини през 1968 г. и "Сезон в ада“ през 1971 г. до "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“ през 1994 г., в който играе транссексуална жена.
Роден в лондонския Ийст Енд през 1938 г., той преживява бомбардировките на града по време на Втората световна война , преди да напусне училище, за да работи първоначално в рекламата, и в крайна сметка печели стипендия за театрално училище. Известен с добрия си външен вид и безупречното си чувство за облекло, той формира една от най-бляскавите двойки във Великобритания с Джули Кристи, с която участва във филма "Далеч от лудата тълпа“ през 1967 г.
Стамп се оттегли от светлината на прожекторите и започна да учи йога в Индия, преди да получи най-известната си роля - като генерал Зод, мегаломанският лидер на криптонците, в "Супермен“ през 1978 г. и продължението му през 1980 г. Той продължи да се появява в редица други филми, включително "Валкирия“ с Том Круз през 2008 г., "Бюрото за корекции“ с Мат Деймън през 2011 г. и филми, режисирани от Тим Бъртън.
