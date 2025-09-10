ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина голям актьор
Той е издъхнал на 26 август 2025 г. в дома си във Виста, Калифорния, като семейството му потвърди, че е починал от естествена смърт. Роден като Филдън Едуард Фолкнър II в Лексингтън, Кентъки, през 1932 г., той изгражда забележителна кариера на екрана, след като служи като пилот на изтребител във Военновъздушните сили на САЩ.
Фокнър става познато лице в кината през 60-те и 70-те години на миналия век, присъединявайки се към доверения кръг от звезди на Джон Уейн. Той се появява в пет филма с херцога, включително "Хелфайтъри“, "Зелените барети“, "Рио Лобо“, "Маклинток!“ и "Непобедимите“.
През 1960 г. Фолкнър се появява и редом с Елвис Пресли в музикалната комедия "G.I. Blues“.
