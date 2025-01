Почина голям музикант

© Уейн Озмънд, един от първоначалните членове на музикалната група The Osmonds, почина на 73 години, предаде Sky News.



Певецът, който стана известен заедно със своите братя и сестри, включително Дони, Джими и Мари Озмънд, почина на Нова година от инсулт. До него бяха съпругата му, както и петте им деца. Членовете на семейството му съобщи за новината в в социалните мрежи.



"Неговото наследство от вяра, музика, любов и смях е повлияло на живота на много хора по света", се казва в изявлението.



"Той би искал всички да знаят, че евангелието на Исус Христос е вярно, че семействата са завинаги. Обичаме го и много ще ни липсва."



67-годишният Дони Озмънд отдаде почит на своя "скъп брат" и заяви, че е благодарен, че го е видял в болница преди смъртта му.



"Уейн донесе толкова много светлина, смях и любов на всички, които го познаваха, особено на мен", каза той. "Той беше върховният оптимист и беше обичан от всички."



Роден в Огдън, Юта, Уейн Осмънд е четвъртият от девет братя и сестри.



Музикалната кариера на музиканта започва, когато сформира група с трима от братята си Алън, Мерил и Джей. По-късно към тях се присъединиха по-малките братя и сестри Дони и Джими, които станаха известни имена през 70-те години на миналия век с хитове, включително One Bad Apple, Crazy Horses и Love Me For A Reason.