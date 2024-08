Почина голям рокаджия

© Американският рокендрол музикант Грег Кин е починал на 75-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Кин е известен най-вече с хитовете си от 80-те години на миналия век Jeopardy и The Breakup Song.



Грег Кин е починал от болестта на Алцхаймер във вторник, съобщи мениджърският му екип в изявление, публикувано на сайта на музиканта, предаде БТА. Със стила си на писане на песни, който съчетава фолк, класически рок, блус и поп, неговата "Грег Кин бенд" има първия си хит с The Breakup Song, издаден през 1981 г.



През 1983 г. песента на групата Jeopardy стига до второто място в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли след Beat It на Майкъл Джексън. Парчето звучи редовно в ранните години на MTV.



Албумите на Кин често носят забавни заглавия, които се заиграват с името му - от RocKihnRoll до Kihntinued, Kihntagious и Citizen Kihn.Грег Кин дълги години се е изявявал и като диджей, и освен това е автор на романи и разкази.