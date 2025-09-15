ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина голям талант, оставил траен отпечатък в Холивуд
Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. "Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят "Оскар“.
Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“.
